Hoe ons afgedankte jurkje via Afrika voor 200 euro in Parijs wordt verkocht

BREDA - Oude kleding? Hup in een zak. Leuk voor Afrika. Maar of dat afdankertje uiteindelijk ook in een arm Afrikaans dorp wordt gedragen, is maar zeer de vraag. Het kan maar zo in een hippe vintagewinkel in Parijs terecht komen.

Jaarlijks gaan scheepsladingen vol oude kleren vanuit Europa richting Afrika. T-shirts, jurken, jassen, broeken. Goede kleding waar de eigenaar op is uitgekeken. Waarna het zonder veel omhaal wordt geschonken aan het goede doel.

Lucratieve handel

Een deel van die kleding komt niet terecht bij de beoogde arme bevolking. In bulk wordt het opgekocht door exporteurs die het op hun beurt doorsluizen naar markten in heel Afrika. Een lucratieve handel, die de eigen textielproductie in het continent behoorlijk dwarsboomt.

Eén van die kledingmarkten bevindt zich in Lomé, de hoofdstad van Togo. Talloze westerse afdankertjes worden daar voor nog geen euro per stuk aangeboden. Het zijn niet altijd kleren waar de gemiddelde Afrikaan op zit te wachten. Warme jassen, wintertruien, bont.

Chique vintage

De in Togo geboren Amah Ayivi is ondernemer, stylist en mode-ontwerper in Parijs. Eens in de zoveel tijd gaat hij naar de markt in Lomé. Wroetend in de stapels, diept hij talloze kledingstukken op die hij wast, soms vermaakt en (opnieuw in scheepscontainers) terugstuurt naar Europa.

Daar, in de hippe Parijse wijk Le Comptoir Géneral verkoopt Ayivi ze als unieke, chique vintage in zijn populaire zaak Marché Noir. De winst is behoorlijk. Niet zelden wordt voor een jurkje dat ooit met opgetrokken neus in een zak is gepropt, rond de 200 euro neergelegd.

Spiegel

De Nigeriaanse fotograaf Andrew Esiebo legde het werk van Amah Ayivi vast. Zijn foto's zijn dit weekend in Breda nog te zien bij fotofestival BredaPhoto in het Bredase Chassépark. Het is een serie die een lach ontlokt. Het is grappig, slim, maar stiekem ook confronterend. De foto's houden het westerse publiek een spiegel voor. Hoe gaan wij eigenlijk om met onze tweedehands spullen?

Wat Ayivi doet is eigenlijk een perfect voorbeeld van de mogelijkheden die de circulaire economie biedt om de enorme, milieubelastende, productie van kleding te beteugelen. Met zijn werk stelt hij vragen over ons consumptiegedrag. Tot slot vertellen de foto's nog iets extra's. Over ons beeld van Afrika bijvoorbeeld en over de soms voor ons onbekende kracht en creativiteit van de jonge generatie Afrikaanse ondernemers.

BredaPhoto is nog tot en met zondag 25 oktober te bezoeken.