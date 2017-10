'Hoe mooi is het als je je grafkist in je eigen stijl kunt laten wrappen?'

hartje bredaBREDA - 'De meest bijzondere locatie waar ik heb gestaan met mijn grafkisten is de Ladies Night in Prinsenbeek, afgelopen zomer', vertelt Wendy van der Linden van ArcaWrap. Samen met een dame van uitvaartverzekeraar Monuta stond ze met de grafkisten, in fullcolourprint, tussen de nagellakjes en sieraden. ,,Ja, ik krijg dan heel veel reacties'', lacht Wendy.

,,Variërend van 'Oh kan dat ook?' en 'Wat mooi' tot mensen die met een heel persoonlijk verhaal komen over iemand die overleden is. Er zijn ook mensen die het confronterend vinden, zo'n grafkist ineens voor je neus. Dat snap ik ook.''

Sinds een jaar biedt ze met haar bedrijf ArcaWrap gepersonaliseerde grafkisten aan. ,,Middels wrapping bekleden we de kist in een fullcolourprint. Dat kan van alles zijn, ook je eigen foto.''

Carwrapping

De aanleiding voor het bedrijf is bijzonder. ,,Mijn man heeft een eigen bedrijf in carwrapping. Vorig jaar had hij een klant die zijn auto wilde laten wrappen. Na een paar weken kwam hij terug en zei: ,,Mijn auto is niet meer nodig, ik ben terminaal ziek. Maar kun je mijn kist wrappen?''

Persoonlijke uitvaart

Dat hadden we nog nooit gedaan. We zijn er in gedoken en het is gelukt. Toen dachten we: kunnen we dat niet vaker doen? Hoe mooi is het als je je kist in je eigen stijl kunt laten wrappen? Je ziet dat mensen steeds meer een persoonlijke uitvaart willen, daar past dit ook bij.''

Kleurige kisten

Zelf heeft ze een baan als leidinggevende in de zorg ernaast. ,,Dit is echt mijn ding. Al moest ik wel even wennen aan het uitvaartwereldje, dat is toch heel apart. Op uitvaartbeurzen vallen we altijd heel erg op met onze kleurige kisten.''

Vragen komen binnen via terminaal zieke mensen, die zelf een afbeelding voor hun kist willen uitzoeken, of via de uitvaartondernemer. Dan beslist de familie. ,,Als mensen een thema aangeven, leggen we 5 à 8 afbeeldingen voor en daar kiezen ze uit. Binnen 48 uur staat de kist gewrapt op de plek waar hij moet staan. Ja, je moet snel leveren in deze branche.''