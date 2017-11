Hoe meer horeca hoe beter in Breda. Of toch niet?

voor en tegenBREDA - Het is amper nog bij te houden, al die nieuwe horeca in Breda. Met name het aantal eetgelegenheden neemt rap toe. Nu is weer aangekondigd dat er een foodhal komt met twintig restaurantjes in de Casino-bioscoop.

De voors en tegens van de horecagroei op een rij.

Voor: Levendige stad

De functie van (binnen)steden verandert. Mensen gaan niet alleen shoppen, maar écht een dagje uit. En daar hoort een hapje en een drankje bij. Bovendien daalt (door internetconcurrentie) het aantal winkelmeters. Horecazaken betrekken de lege panden en zorgen voor nieuwe levendigheid. Breda moet concurreren met steden als Den Bosch, Eindhoven en Antwerpen. Meer nieuwe horecaconcepten - zoals een foodhal - maken een stad aantrekkelijk.

Tegen: Eenzijdige stad

Binnensteden zijn gebaat bij diversiteit: winkels, wonen, horeca, ambachtelijke bedrijfjes, hippe kantoren. Als in te veel leegkomende panden horeca komt, kan er een omslagpunt bereikt worden en wordt het één groot eet- en drinkfestijn. Dat kan mensen tegen gaan staan. In Breda zijn bijvoorbeeld de Grote Markt en de Haven nogal eenzijdig met horeca gevuld. Een meer divers aanbod zou welkom zijn, niet alleen voor het aanzicht maar ook om een breder publiek te trekken.

Volledig scherm Spaans restaurant El Patio aan de Haven in Breda. Kok Roel van Druten snijdt de ham. Foto René Schotanus/Pix4Profs © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Voor: De vraag neemt toe

Niet alleen door de aangetrokken economie, besteden mensen meer geld in de horeca. Er komen ook steeds meer een- en tweepersoonshuishoudens: mensen die vaker buiten de deur gaan eten. Uit eten wordt daardoor minder speciaal en meer sociaal. Ook onder jongeren is het tegenwoordig heel normaal (en hip) om te gaan lunchen of een drankje te combineren met een hapje.

Tegen: De vraag kan dalen

Nog niet zo lang geleden was het kommer en kwel in de horeca. De sector is enorm conjunctuurgevoelig. Zodra de economie weer tegen zit, is uit eten een post waar je makkelijk op kunt bezuinigen. Dan is ook die 4 euro voor een Latte Macchiato op terras snel bespaard. Veel horecazaken zullen bij een nieuwe recessie razendsnel omvallen, waardoor er heel veel lege plekken in de stad ontstaan.

Volledig scherm Restaurant de Trapkes aan de Haven. © EDWIN WIEKENS

Voor: Veel keuze

Er komen levendige horecagebieden bij in Breda zoals Van Coothplein en Gasthuispoort. Ook het aantal concepten neemt toe: van vis-, biefstuk- en zelfs aardappelrestaurants, tot meer internationale keukens (van Spaans tot Syrisch). Ook komen er veel combinaties van bars en restaurants.

Tegen: Kwantiteit is niet kwaliteit

Het aanbod wordt dan wel diverser, maar de nieuwkomers zitten bijna allemaal in het (volle) lagere- en middensegment. Wat culinaire restaurants betreft, is er buiten Liefdegesticht (bij Hotel Nassau) eigenlijk niets bijgekomen afgelopen jaren in Breda.

Volledig scherm Restaurant Red Apple aan het Van Coothplein. © Ramon Mangold/ Pix4Profs

Voor: Concurrentie is goed

Laat horeca-ondernemers vooral ondernemen. Veel concurrentie betekent dat ze innovatief moeten zijn en scherpe prijzen moeten hanteren. In Breda zijn in twee jaar tijd zeker dertig (eet)horecazaken gekomen op plekken waar eerst geen horeca zat. Dat heeft in bestaande horeca nog niet tot veel uitval geleid. En als ergens een zaak stopt, komt snel weer een andere terug. Kennelijk is er ruimte.



Tegen: Concurrentie is een gevaar

De opmars gaat ook in 2018 door. Er komt een foodhal (1.700 m2), maar ook een relatief grote zaak bijvoorbeeld als Bobbi's Bar (350 m2) in de Gasthuispoort. En dan komen op Breepark nog vier grote horecazaken. Het kan de bestaande horeca wel erg onder druk gaan zetten. De marges zijn al klein, dus zaken moeten mogelijk sluiten of bezuinigen, waardoor de kwaliteit onder druk komt te staan.

Volledig scherm Aogse Markt. Foto René Schotanus/Pix4Profs © Foto René Schotanus/Pix4Profs