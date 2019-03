Hoe lek was Breda in 2018?

Oktober was in Breda de maand waarin de meeste problemen ontstonden: zes datalekken In januari en maart was er geen enkel datalek. ,,Honderd procent beveiliging is een utopie en beveiligingsincidenten zijn helaas niet te voorkomen’’, schrijft Adank aan de raad. Hij constateert dat ‘de mens keer op keer de zwakste schakel is’. Daarom krijgen ambtenaren in cursussen en workshops uitgelegd hoe ze ‘veilig en informatiebewust’ kunnen werken. Maar daar blijft het niet bij. Zo worden gemeente-laptops voorzien van speciale software die het onmogelijk maakt om data te lezen zonder de juiste sleutel. Bij diefstal of verlies zijn ze dan ook onbruikbaar.