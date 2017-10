Hoe lang is de remweg bij 50 kilometer per uur? Prinsenbeek test het

PRINSENBEEK - Prinsenbeek hangt vol met borden '30 is de deal'. Die moeten samen met een app zorgen voor bezinning, want er wordt vaak te hard gereden. Vandaag werd de pilot afgesloten met een remdemonstratie van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Een remspecialist van VNN liet ouders en kinderen het verschil zien tussen de remweg bij dertig kilometer per uur en vijftig kilometer per uur. Aan de hand van pionnen konden zij de geschatte remweg aangeven. Die bleek toch langer dan verwacht. "Veel mensen onderschatten de reactiesnelheid. Bij vijftig kilometer per uur is de remweg veertien meter, daar komt nog reactietijd bij waardoor je op een remweg uitkomt van zo'n dertig meter", vertelt de remspecialist. Bij dertig kilometer per uur is de totale remweg zo'n dertien meter.

'Langzaam'

De pilot '30 is de deal' is een initiatief van inwoner Rien Huijbregts: "Mensen moeten bewust worden van hoe hard ze rijden. We krijgen reacties als 'ik heb me nooit gerealiseerd dat dertig kilometer per uur zo langzaam is'. Dat zijn onze verdiensten."

Wethouder Patrick van Lunteren is ook tevreden. "Het is een mooi initiatief. Als er andere wijken geïnteresseerd zijn, kunnen we het eventueel verder uitrollen."