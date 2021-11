Hoe lang duurt een ogenblik met Leontine?

VIDEO Politiehe­li­kop­ter op zoek naar mogelijke doorrijder na ongeval in Breda

BREDA - Een politiehelikopter cirkelt vrijdagmiddag rond over de buurt Tuinzigt in Breda. Ze zijn op zoek naar iemand die mogelijk betrokken is geraakt bij een ongeval, maar er vervolgens vandoor is gegaan.

26 november