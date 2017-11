Hoe kom je als statushouder aan de bak?

BREDA - Cursussen, workshops, sollicitatietrainingen. Een jaar werkte een groep statushouders toe naar de netwerkbijeenkomst met werkgevers in Ontmoetingscentrum De Vlieren in Breda. Het doel: een baan vinden.

Het is een samenwerkingsproject van de gemeente, Talitha Arise, het Kellebeek College en Vluchtelingenwerk Nederland, met steun uit de Europese Unie. ,,Voor de vluchteling helpt een netwerkbijeenkomst om de drempel minder groot te maken. Het is niet per se een sollicitatie, dus is het makkelijker voor statushouders om aan te schuiven bij de werkgever. Voor werkgevers is het hét moment te kijken of ze met statushouders aan de slag kunnen", vertelt Velma Spahic van Vluchtelingenwerk.

De netwerkbijeenkomsten lijken vruchten af te werpen, met honderd bezoekers deze maal. ,,Vorige editie waren er twintig deelnemers: de helft van hen is in contact gebleven met een werkgever.”

Waarom werkgevers graag statushouders aannemen?

Rob Scholte van PromoPacking: ,, Het is prijstechnisch interessant, maar het belangrijkste: deze mensen willen en kunnen echt werken. De motivatie is groot. En: het geeft voldoening. Wij zijn nog op zoek naar tien tot vijftien medewerkers, daarom staan we hier.”

Thieu de Groen van GGZ Breburg: ,,Je wilt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is belangrijk een afspiegeling van de maatschappij in je personeelsbestand terug te zien, we hebben een vrij ‘witte’ organisatie, terwijl onze klanten ook diverse culturele achtergronden hebben..”

Velma Spahic, teamleider Arbeidsparticipatie bij Vluchtelingenwerk: ,,Het wordt vaak gezien als verrijking. En de motivatie bij de statushouders is vaak erg groot.”

Volledig scherm © anp Shawn Resodikromo van Tempo Team: ,,Vluchtelingen zijn een relatief nieuwe doelgroep. Ze zijn vakbekwaam en gaan graag aan de slag.”

Waar lopen de statushouders tegenaan?

Elie Sakali (38) uit Syrië: ,,Ik heb in Syrië mijn eigen bedrijf gehad in grafisch ontwerpen. Hier zijn er enkel weinig banen in dat beroep.”

Zijn vrouw Juliana Anjelo (34): ,,Ik was boekhouder, ik zou nu wel graag iets willen doen in de zorg. Dan zou ik eerst een opleiding moeten volgen.”

Hamid Molawi (45) uit Afghanistan: ,,Nederlandse taal is het grootste probleem. Spreken gaat aardig, maar lezen en schrijven is lastig. Voor werkgevers stopt het daar snel.”

En wat komen werkgevers tegen?

Stijn de Koninck van Promo Packing: ,,Alles valt en staat met goede begeleiding.”

Thieu de Groen van GGZ Breburg: ,,Er verandert iets in vanzelfsprekendheid. Zoals elkaar aankijken. In onze cultuur is dat heel wenselijk, in andere juist niet. Ook moeten we vaak uitleggen wat we doen: in andere landen bestaan psychiatrische ziekenhuizen vaak niet.”

Tips voor statushouders

…komen van Shawn Resodikromo van Tempo Team:

,,Veel statushouders houden vast aan hun beroep. Net was er een automonteur uit Eritrea die weer als automonteur aan de slag wilde. Ik heb uitgelegd dat de automarkt hier iets anders werkt. Probeer dus niet teveel vast te houden aan het beroep, maar kijk welke stappen je moet zetten om dat weer te bereiken. Twee: Een opleiding volgen en werkervaring opdoen is daarbij erg belangrijk. Mijn laatste tip: stap uit de comfortzone, ga die drempel over en ga aan de slag. Daarna komt het vanzelf.”