Hoe illustratrice Laura in de boeken van schrijfster Lulu Wang kwam

Laura Emmen uit Wernhout was in 2015 nog niet koud begonnen op het Grafisch Lyceum, of de telefoon ging. Lulu Wang. Of ze er wat voor voelde om illustraties te maken bij het nieuwe boek van de bekende schrijfster. ,,Ja", lacht Emmen: ,,Dat voelde toen wel een beetje of ik de jackpot had gewonnen."

Inmiddels is het drie jaar later. Voor Emmen op tafel ligt niet één, maar liggen twee boeken van Lulu Wang. De laatste, Nederwonderland, rolde nog geen maand geleden van de drukpers. Beide werken zijn rijk voorzien van kleurrijke illustraties van de Wernhoutse.

Tekenen

Toeval? ,,Niet helemaal", zegt Emmen. Ze vertelt hoe grillig haar leven liep. Hoe ze van een rechtenstudie als stewardess de KLM inrolde, om daarna een loopbaan in de werving en selectie te combineren met de meest uiteenlopende studies en cursussen. Enige lijn is in de loopbaan nauwelijks te ontdekken. Maar één constante was er: het tekenen.

Quote Na die lezing besloot ik Lulu Wang te tekenen. Gewoon, omdat het me leuk leek voor haar Laura Emmen

Emmen kende de boeken van Lulu Wang. Vond ze mooi. ,,Lelietheater bijvoorbeeld", noemt ze. Toen de auteur een paar jaar geleden vlak over de grens een lezing gaf, twijfelde Emmen dan ook niet en ging er heen.

Chinese eetcultuur

"In die tijd vond ik het leuk om portretten te maken van bekende mensen", zegt Emmen. ,,Na die lezing besloot ik ook Lulu Wang te tekenen." Ze ging aan de slag, maakte een portret en mailde het naar de schrijfster. ,,Gewoon, omdat het me leuk leek voor haar."

Lulu Wang reageerde enthousiast, postte de tekening op social media, bleef kennelijk al die jaren de Wernhoutse volgen via Facebook. Tot dat moment in 2015. Toen Wang een idee had voor een boek over de facetten van de Chinese eetcultuur en daar graag tekeningen bij wilde hebben. Ze dacht aan Emmen.

Die was zelf inmiddels gestopt met haar werk om zich via het Grafisch Lyceum te gaan richten op dat wat ze eigenlijk haar hele leven al leuk had gevonden: tekenen, vormgeven, illustreren. Het roer om, een duik in het diepe.

De samenwerking met Lulu Wang bleek een gelukkige greep. De sprankelende Wang met haar humor en hak-op-de-tak-karakter, kon de nuchterheid van de meer gestructureerde Emmen goed gebruiken. Emmen die bovendien, door haar tijd bij de KLM, het geboorteland van Wang goed kende, er altijd gecharmeerd van was geweest.

Quote Ontzettend leuk om te lezen hoe zij naar Nederland kijkt. En verhelde­rend soms. Hoe zij onze ouderen­zorg roemt, terwijl wij er juist kritiek op hebben. Laura Emmen

Prettig, want zowel het eerste boek dat ze illustreerde, Chineeslekker, als het nieuwste werk, Nederwonderland, zijn geschreven vanuit de Chinese blik die Wang heeft op Nederland, het land waar zij 31 jaar geleden neerstreek.

Grappig ook, zegt Emmen. In Nederwonderland probeert Wang haar nieuwe thuisland te begrijpen. ,,Ontzettend leuk om te lezen hoe zij naar Nederland kijkt", zegt Emmen. ,,En verhelderend soms. Hoe zij bijvoorbeeld onze ouderenzorg roemt. Terwijl wij er juist veel kritiek op hebben."