Hoe ik níet de nieuwe e-sporter van NAC werd (maar altijd te bellen ben)

Maar ja, zo werkt de eerste kwalificatieronde voor de zoektocht naar de nieuwe e-sporter van de eredivisieclub nu eenmaal niet. De gamer die NAC moet vertegenwoordigen in de E-Divisie, een online competitie in FIFA 17 Ultimate Team, moet in eerste instantie wel een beetje kunnen gamen. Bourgondiër? Heel belangrijk, maar laten we het eerst over de voetbalskills hebben.

En laten die bij mij nu hoogst twijfelachtig zijn. Niet alleen in het echte leven - ik geef het ruiterlijk toe, maar ook digitaal. Deze dinsdagavond, tijdens de tweede van vier online kwalificatieavonden, weet ik weer waar ik sta. Ik strijd deze ronde met 110 anderen om een van de vier tickets voor de finale, op vrijdag 22 september. En dat gaat als volgt in z'n werk.

Volledig scherm De 'toernooilobby' op de website proplayers.eu is de verzamellocatie van alle spelers. Hier kunnen gamers bijvoorbeeld inchecken en chatten met elkaar. © Screenshot Tom Hayes

Een paar dagen voor het daadwerkelijke toernooi begint, meld ik me aan via proplayers.eu, een website gespecialiseerd in het organiseren van online games. Handig, want het toernooi vindt in z'n geheel online plaats. De avond zelf plof ik neer op m'n eigen bank. Ik schakel m'n eigen PlayStation aan, en wacht. Wacht tot alle 110 inschrijvers voor deze avond zich via de website hebben ingecheckt om definitief mee te doen.

Dat valt toch tegen. Slechts de helft van het aantal gamers dat zich vooraf aanmeldde, checkt in. Met een man of zestig gaan we daarom de loting in die proplayers.eu uitvoert, de loting die bepaalt tegen wie ik mijn eerste online potje FIFA moet spelen.

Volledig scherm De loting voor het kwalificatietoernooi. Wie pakt een van de vier tickets voor de finale van de NAC-e-sporter? © Screenshot Tom Hayes

Hicham is mijn tegenstander, zo blijkt. Hij voegt mij toe via de PlayStation, en start de wedstrijd op. Om ervoor te zorgen dat niveauverschillen niet kunnen ontstaan door het verschil in spelers en clubs, moeten we volgens de toernooirichtlijnen allebei kiezen voor het Nederlands elftal. Ik wissel Janssen voor Dost, Bruma voor De Vrij, Zoet voor Cillissen, en ben klaar voor de wedstrijd die bepaalt: word ik de nieuwe cultheld van NAC?

Oké zover is het nog lang niet. Mocht ik Hicham verslaan, wacht mij nog een legioen andere gamers die ongetwijfeld tientallen malen beter zijn dan ik ben. Maar goed, het gaat om het idee.

Volledig scherm De online FIFA-wedstrijd tussen verslaggever Tom Hayes en gamer Hicham. © Screenshot Tom Hayes

Dat geldt ook voor mijn aanwezigheid bij deze online game, blijkt snel: het gaat om het idee. Ik ben totaal niet opgewassen ben tegen Hicham. Denk Vitesse - NAC. Het is alsof de geest van Kenny van der Weg rondwaart in mijn elftal. Ik beuk en trek, fanatiek als ik ben, maar elke fout die ik maak wordt genadeloos afgestraft. In de rust staat het 3-0.

De tweede helft brengt niet veel meer hoop. Hoewel: ik pas wel een gouden wissel toe. Ik breng Sneijder voor Klaassen, en als de score is opgelopen naar 5-0, is de kleine Wesley de man die de eretreffer maakt: 5-1.

Meer dan die ene eretreffer zit er echt niet in. Hicham maakt korte metten met mijn dolende elftal. Bij 6-1 kan ik het niet meer aan. Ik laat Karsdorp mijn frustraties botvieren: rood, penalty, 7-1, over en sluiten.