Hoe hygiënisch ga jij om met je mondkapje?

Chassépar­king Breda tweede beste van Nederland: ‘Andere parkeerga­ra­ges zijn vaak smoezelig’

6 december BREDA - De Chasséparking onder het Bredase stadskantoor en het theater is als tweede geëindigd in een landelijk onderzoek van de ANWB. Van de 40 parkings in 20 steden moest Chassé alleen een nieuwe garage in Zwolle voor zich dulden.