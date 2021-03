Hoe groot is de pakkans als je de avondklok overtreedt? Ligt er maar net aan waar je woont

Dodelijk slachtof­fer drugslab Wernhout is 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijf­plaats

19 maart WERNHOUT - De identiteit van de man die omkwam in een drugslab in Wernhout is vastgesteld. De 35-jarige man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de geboren Nederlander is overleden doordat er ‘iets misging in het fabricageproces’.