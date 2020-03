Hoe groot is de kans dat we weer een plaag krijgen? En 9 andere vragen over de eikenprocessierups

Zes auto's in vlammen op bij branden op verschil­len­de locaties in Breda

9:22 BREDA - In de wijk Princenhage in Breda zijn zondag vroeg in de ochtend zes auto’s in vlammen op gegaan. Een zevende auto liep schade op. Er waren branden in de Biehoeve, de Balk en de Nestelmakerstraat. ,,De brandweer had zijn handen vol”, aldus de politie.