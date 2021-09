Hoe ga je de drugscriminaliteit te lijf? Politievakbond: 'Criminelen voelen zich zo onaantastbaar dat zij dodelijk geweld op klaarlichte dag niet schuwen’

Nederland worstelt al jaren met de ingrijpende gevolgen van wat ondermijning is gaan heten, en dan met name de georganiseerde (drugs)misdaad. Bijna veertig burgemeester, van wie vijftien Brabantse, luidden vorige week met een manifest de noodklok over de in hun ogen volledig falende aanpak. Het moet anders, smeken ze, of het loopt helemaal uit de hand.



Er was lof en in de Tweede Kamer krijgt het manifest steun. Maar lang niet alle burgemeesters zetten hun handtekening. En er is ook kritiek, van onder anderen emeritus-hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut. Hoe denken anderen erover? Deze krant vroeg de opinie van zes professionals met uiteenlopende achtergronden: ondermijningsprofessor Pieter Tops en journalist Jan Tromp, strafrechtadvocaat Menno Buntsma, voorzitter Gerrit van de Kamp van Politievakbond ACP, oud-crimineel John Jansen en verslavingsdeskundige Alex van Dongen van Novadic Kentron.