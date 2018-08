Hoe een herdenkingsmonument langs de Mark tot een stille oorlog leidt

'Afgezeken' Martijn Krabbé wilde Hardwell en Tiësto als juryleden Idols: 'Maar ze waren te duur'

9:39 BREDA - Martijn Krabbé had onderschat hoe zijn jurylidmaatschap in het programma Idols bekritiseerd zou worden. ,,De Idols-jury kreeg altijd kritiek, maar ik kreeg een shitstorm te verduren", vertelt hij vrijdag in de Volkskrant. ,,Na twee jaar was het genoeg geweest.”