Hoe een groepje ‘Wibra-punkers’ uit Breda van Para een landelijk succes wist te maken

WOZ-waar­de stijgt overal in West-Bra­bant, Drimmelen en Steenber­gen grootste stijgers

BREDA - Huizen zijn overal meer waard geworden, dus ook in West-Brabant. Opvallend hoge stijgingen van de WOZ-waardes zijn er in Drimmelen en Steenbergen. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) over 2021.

29 augustus