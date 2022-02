Hoe de ‘onschuldige’ partydrug ketamine vier Brabantse jongens geestelijk sloopte

derby baronie - halsteren Sander Wirix van Baronie wil pas na de derby aan carnaval denken: ‘Zaterdag­avond blijf ik netjes thuis’

Wie loopt zondagmiddag de polonaise op de Blauwe Kei: koploper Baronie of achtervolger Halsteren? Een derby, krachtmeting tussen twee titelkandidaten en carnavalskraker in één. Baron Sander Wirix kijkt uit naar de topper in de hoofdklasse B.

9:00