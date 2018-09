Hoe de naoorlogse erfenis uit de Bredase binnenstad verdwijnt

Zorg met een Spaans tintje in Breda en regio

11:33 Zeven Spaanse verpleegkundigen tekenden donderdag in verzorgingshuis Het Laar in Tilburg een contract dat ze bindt aan Het Laar, het Bredase Raffy of Het Hoge Veer uit Raamsdonksveer. Met de pilot wordt werk gemaakt van het personeelstekort in de zorg.