Hoe de buitenwereld een kind zijn vrijheid ontneemt

videoZUNDERT/BREDA - Als een kind wordt geboren is het puur, vrij. Vol overgave begint het aan het leven. Tot de buitenwereld zich ermee bemoeit en van alles begint te eisen. Het kind wordt in een keurslijf geperst en verliest zijn puurheid.

Die kwetsbaarheid van een kind is in een notendop het thema van het videokunstwerk Transition van de Bredase kunstenares Pauline Koehorst. Het is vanaf vandaag 12 april tot en met 28 april te zien in het Van GoghHuis in Zundert.

Het kind Van Gogh

Die locatie is niet toevallig. Koehorst heeft voor haar kunstwerk het kind dat Vincent van Gogh was voor ogen gehad. ,,Net als kinderen van nu worstelde hij al op jonge leeftijd met zijn identiteit.”

Van Gogh was een creatieve geest, had een hang naar vrijheid. ,,Maar zijn omgeving, zijn ouders, de mensen om hem heen, legden hem allerlei beperkingen op.” Het geloof van zijn ouders, de meningen van de buitenwereld. Het zette de rem op zijn vrijheid. ,,Hij verkeerde continu in innerlijke tweestrijd, voelde zich steeds schuldig.”

Social media

Het is een gevoel dat ook hedendaagse kinderen hebben. ,,Ook zij worden in een keurslijf geperst. Denk aan de druk van sociale media.” Die eisen dat het goed met je gaat, zetten de toon voor een ideale wereld. Ruimte om te laten zien wie je echt bent, wat je niet kunt, je kwetsbaarheid, is er nauwelijks. Dat ene kind dat net een beetje anders is, kan doelwit worden van pesterijen. Net als Van Gogh, die op zijn Zundertse dorpsschool een buitenbeentje was.

Om te ontsnappen aan de beklemmende eisen van zijn omgeving, zocht Van Gogh graag de natuur op. Niet voor niets toont Koehorst kleurrijke beelden uit IJsland. Met een jonge, dunne aardkorst die constant in beweging is, nog werkt aan een vorm.

Loslaten

Voor het scherm staan 17 iPads opgesteld in de expositieruimte. Met zwart-wit beelden van kinderen uit Breda en Zundert. De ogen gesloten fluisteren ze een gedicht, beleven de IJslandse natuurbeelden. De één dromend, de ander getergd, gespannen, of juist ontspannen. Samen verbeeldt het werk zo de zoektocht naar een eigen identiteit in een wereld vol druk van buitenaf.

Tot: ,,Tot het moment komt van loslaten.” Want zo gaat dat in een crisis. Eerst val je diep, maar dan volgt het loslaten. En is er de vrijheid te kunnen zijn wie je bent.

Vandaag om 16.00 uur wordt de video-installatie in het Van GoghHuis geopend.