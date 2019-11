Hoe betaalbaar is een woning voor eenverdieners in jouw gemeente?

Landelijk gezien kan een eenverdiener met een inkomen van 25.000 euro 1,9 procent van de woningen kopen. In Brabant is het niet veel anders: in veel gemeenten ligt het percentage onder de 1,9 procent.

Bij een bruto jaarinkomen van 47.000 euro liggen de percentages een stuk hoger. Voor deze mensen is bijvoorbeeld in Tilburg 33 procent van de woningen betaalbaar. Verder valt op dat voor deze groep een groter percentage woningen betaalbaar is in het westen van de provincie dan in het oosten. In Roosendaal ligt het percentage op 36,3, Steenbergen op 31, Moerdijk op 29,8 en Bergen op Zoom op 28,1 procent.