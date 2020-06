Hoe anoniem kun je nog door het centrum van Breda lopen? Dit gebeurt er met jouw gegevens

Stormloop op galerie kringloop­win­kel Emmaus Breda

18:02 BREDA - Honderden kunstliefhebbers hebben in twee dagen de halve galerie bij kringloopwinkel Emmaus in Breda leeg gekocht. ,,Het is een echte stormloop", zegt een van de bezoekers. Bijna 200 schilderijen van een Amsterdamse galeriehouder gingen voor dumpprijzen over de toonbank.