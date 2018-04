Hockeyvereniging Zwart-Wit Breda: laat jeugdleden niet alleen fietsen

Aanleiding is een incident op de parkeerplaats van de Kamer van Koophandel aan de Mozartlaan, op paaszaterdag. Dat is een plek die veel gebruikt wordt als verzamelpunt voor uitwedstrijden. Een onbekende man heeft die dag geprobeerd een jeugdlid te overtuigen bij hem in de auto te stappen omdat haar team zogenaamd op een andere plek op haar stond te wachten. “Gelukkig is het meisje zo verstandig geweest om niet in te stappen en is er verder niets gebeurd”, aldus het bestuur in een bericht aan ouders en trainers.