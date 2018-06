Als op zaterdag aan het begin van de middag zeven Indiase fans een biertje drinken in het promodorp is het nog betrekkelijk rustig.Over een uur begint de openingswedstrijd van het toernooi, die tussen India en Pakistan. Jazz Mann en zijn zes vrienden volgen de verrichtingen van hun helden op de voet. Mann woont in Delhi, de hoofdstad van India, de rest resideert in Londen. Vrijdagavond zijn ze aangekomen in Nederland, ze logeren in een hotel in Waalwijk.



Goed georganiseerd

“Het is hier in Breda allemaal goed georganiseerd”, vindt hij. “Dat kunnen jullie wel. Veel beter dan andere landen.”Sommigen onder hen zijn vaker bij hockeytoernooien in Nederland geweest. “Ook toen we zelf nog hockeyden, al hebben we nooit in het nationale team gespeeld.”

Of India een grote kans maakt op de titel? “Ik heb mijn twijfels”, zegt Papa Bansel. “Maar de wedstrijd tegen Pakistan is natuurlijk heel speciaal. India-Pakistan is voor ons wat voor jullie Nederland tegen Duitsland betekent. Een en al rivaliteit.”Een paar uur later lopen we Bansel weer tegen het lijf. Grijnzend van oor tot oor steekt hij zijn duim op, blij dat hij is na de 4-0 winst op de ‘vijand’.

Volledig scherm Zeven fans uit India. © Gerlach Hochstenbach

Hockeydichtheid

Er heerst een gemoedelijk sfeer op het hockeycomplex aan de Burgemeester de Manlaan. Het is de 37e en laatste editie van de Champions Trophy die Breda binnen heeft gehaald. Een prestigieus toernooi voor een stad die met vijf clubs binnen de gemeentegrenzen de grootste hockeydichtheid van Nederland kent. Vorig jaar wist de gemeente Breda samen met de clubs en BrabantSport de nationale bond zodanig te overtuigen dat zij koos voor de Baroniestad als plek voor dit landentoernooi.

In het promodorp vermaken bezoekers zijn bij een escaperoom, ze drinken bier, eten een hamburger en verschillende hockeystands prijzen hun spullen aan. Een speciaal podium is ingeruimd voor de DJ School Breda. "Voor elke wedstrijd van Nederland treedt een van onze talenten op", vertelt eigenaar Dave Hipke. "Heel leuk om ons op deze manier te kunnen profileren."



Vipdorp

Aan de andere kant van het stadion, in het vipdorp, nippen gasten van sponsoren, ereleden van de bond en oud-internationals aan een glaasje. Voormalig Oranje-crack Stephan Veen vertelt dat hij het jammer vindt dat het de laatste Champions Trophy is. “Het is toch het meeste eerlijke toernooi dat er is. Zes landen die binnen acht dagen allemaal tegen elkaar spelen. Vind het ook bijzonder dat Pakistan meedoet, toch de bakermat van het hockey, waar ooit de eerste Champions Trophy werd gehouden."

Madeleine Bakker, bestuurslid van de hockeybond en voorzitter van de organisatiecommissie van het toernooi, prijst de relaxte sfeer en Brabantse gezelligheid. “We zijn heel blij met de Champions Tropy hier. In de voorbereiding hiernaartoe hebben we uitstekend samengewerkt met de gemeente Breda. Er is veel energie in gestoken en dat betaalt zich tijdens het toernooi terug. En kijk nu zelf, het ziet er prachtig en gezellig uit en het weer zit ook enorm mee.”

Supporters komen van heinde en verre. Uit eigen land, uit België, maar ook Pakistan, India, Argentinië en Australië zijn vertegenwoordigd. Russell Harvie staat vlak voor de wedstrijd van Australië tegen België langs het veld waarop de Aussies hun warming-up doen. Zijn zoon Jake is international, heeft inmiddels dertig interlands achter zijn naam. “Ik heb vroeger ook het nationale team gehaald, maar ben niet verder dan de junioren gekomen”, grapt Russell, afkomstig uit Perth. “Jake is in de voetsporen van zijn opa getreden. Die heeft eind jaren vijftig, begin zestig aan drie Spelen meegedaan.”

Ook uit Argentinië, dat Nederland zaterdag in de eerste wedstrijd klop gaf, zijn fans aanwezig. De broers George en Michael Ivorra uit Buenos Aires vermaken zich prima. "We zijn met hockey opgegroeid. Er spelen wat vrienden in het nationale team. En ons vader is international geweest." Ze blijven een paar dagen in Brabant, ze logeren ze bij vrienden in Tilburg, en vliegen dan naar Barcelona, waar hun pa deelneemt aan het WK hockey voor 70-plussers.

Volledig scherm George (links) en Michael Ivorra uit Buenos Aires, Argentinië. © Gerlach Hochstenbach

Belgen

Een domper is het als Nederland zaterdag de wedstrijd tegen Argentinië met 2-1 verliest. De stemming een dag later is een stuk uitgelatener, als voorafgaand aan de wedstrijd de wave wordt ingezet en Oranje binnen luttele minuten drie keer scoort en uiteindelijk met 6-1 van de Belgen wint. Holland, Holland, klinkt het uit duizenden kelen, tot in het Mastbos te horen.