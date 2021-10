Hockeyclub Prinsenbeek groeit na 50 jaar nog altijd als kool: ‘Als je dít niet doet, loop je achter’

Bredanaar zwaait onbehouwen met mes nadat z'n raam is ingegooid: twee jaar cel

12 oktober BREDA – Nadat bij de 22-jarige Mike L. uit Breda een raam werd ingegooid, stormde hij naar de keuken om een mes te pakken. Hij ging naar buiten en zwaaide wild in het rond. Daarbij raakte hij één van de mannen die zijn raam zouden hebben ingegooid. Dat is geen zelfverdediging meer, aldus de rechtbank in Breda vrijdag. L. kreeg twee jaar cel, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.