Hockey, maar dan anders

BREDA - Handige hockeytrucjes en vaardigheden leren, maar dan op een betonnen speelterrein in plaats van op het hockeyveld. Dat is waar de Urban Hockey Tour voor staat. De hele maand mei kunnen kinderen door heel Breda op een speciale manier kennis leren maken met de sport.

Gisteren is de Urban Hockey Tour van start gegaan op basisschool Noorderlicht in de wijk Geeren-Noord. De gemeente Breda heeft samen met vrijwilligersorganisatie Breda Actief is het project opgezet. ,,Goed kunnen hockeyen is helemaal niet nodig bij urban hockey'', zegt Pleuni Rijvers, sportcoach van Breda Actief. ,,Met een bal, een stick en plezier ben je er al. Wij als sportcoaches stimuleren de kinderen in de wijk om te bewegen. In deze wijk (Geeren-Noord) wordt er bijvoorbeeld niet veel gehockeyd. Deze kinderen spelen veel op straat. Urban hockey is een sport die je op beton speelt en past dus perfect bij de omstandigheden van de wijk.''

Straathockey

Urban hockey is een soort straatvoetbal, maar dan in een hockeyvariant. ,,We willen een ander publiek aanspreken met een nieuw soort hockey'', vertelt Michiel van Campen, initiatiefnemer van de Rabobank Hockey Champions Trophy en Urban Hockey Tour. Van Campen heeft samen met de gemeente het hockeytoernooi naar Breda gehaald. ,,De kinderen leren hockeytrucjes die ze op straat kunnen uitvoeren. We hebben een aantal hockeyers uitgenodigd om met kinderen actief te zijn in de stad waar geen hockeyveld is.''