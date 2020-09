Hobbyclub in coronatijd: ‘De spontaniteit is uit ons leven’

RIJSBERGEN - Ze knutselen, haken en borduren op gepaste afstand. En ondertussen bespreken de dames van de hobbyclub hun leven in coronatijd. ,,Het ergste is dat de spontaniteit is verdwenen.”

Gezellige vrouwen op rijpere leeftijd, stuk voor stuk. In cultureel centrum De Koutershof hebben zij hun wekelijkse hobbyavond. Terwijl de een alvast bezig is met de kerstkaarten, naait de ander lapjes aan elkaar voor een fraaie quilt. Zo gaat het al ruim veertig jaar bij de Rijsbergse hobbyclub. Ooit begonnen bij de Boerinnenbond, toen werd het de Katholieke Vrouwen Organisatie en tegenwoordig noemen zij zich Vrouwen Van Nu.

'Rottijd’

Boven breiwerk en borduursel ontspint zich een serieus gesprek tussen dames met een berg levenservaring. De club is door vakantie, ziekte en verjaardagen nog niet compleet, maar komt weer op gang ,,Gelukkig kan het nu weer. Dit hebben we echt maanden moeten missen. Maar het blijft voor ons ouderen een rottijd. Bij alles wat je doet, moet je checken of het wel kan, of het wel mag, of iedereen zich veilig voelt..."

Quote Gelukkig kan het nu weer. Dit hebben we echt maanden moeten missen

,,Wij zijn mobiel, kunnen de deur uit. Maar ik ben mantelzorger voor twee kennissen in het verpleeghuis en die mogen zelfs nu nog niet samen koffie drinken. Terwijl anderen kennelijk geen afstand meer hoeven te houden. Niet bij de wandelclub en niet bij de bruiloft van een minister."

Volledig scherm Toke Koeken (70), Zundert. Gescheiden, een zoon, twee kleinkinderen., © Pix4Profs/René Schotanus

Afscheid

Toke (70) is de onbenoemde aanvoerder van het handige clubje. Even verderop zit Sjaan, met haar 76 de oudste van het stel. Zij zucht. Heeft enkele maanden geleden een van haar dochters ‘moeten afgeven'. ,,Ons Anja was lang ziek. mocht slechts 51 jaar worden. Dat had niets met corona te maken, maar het is al zo triest en dan mag je met maar dertig mensen afscheid van haar nemen nemen. Dan is het leven zwaar, hoor.”

Ze hebben allemaal begrip voor de maatregelen die de bevolking door de coronacrisis moeten helpen. Volgden allemaal live op televisie de persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge. Gelukkig hoorden ze de laatste deze week zeggen dat jong én oud zich moeten blijven schikken.

,,Want het kan niet zo zijn dat wij moeten thuisblijven om de jeugd zijn gang te laten gaan. Ouderen hebben ook een sociaal leven nodig, verdienen dat ook”, zegt Julia (71) luid en duidelijk.

Volledig scherm Julia Aerts (71), Rijsbergen. Getrouwd, drie kinderen, vijf kleinkinderen. © Pix4Profs/René Schotanus

Gemis

Buitengewoon naar, beamen deze oma's eendrachtig, is dan het gemis van de kleinkinderen. Die kwamen wel, maar bleven buiten. Zeker de eerste drie maanden. Lian (66) kan er nog treurig om worden. ,,Dan was het lekker weer, stond ik binnen bij het open raam en dan zo'n kleine op afstand in de tuin. Maar we hebben ons altijd aan de afspraken gehouden.”

De rest knikt boven koffie en thee. Hun kinderen bleven met de kleinkinderen uit zichzelf op afstand. Anita (66) bekent dat ze een tijdje geleden 'volop in overtreding was'. ,,Met onze verhuizing. De schilder en stoffeerder bleven keurig op afstand, hoor, maar als je met een hele familie zo kriskras door elkaar bezig bent, is afstand houden ondoenlijk. Maar er is niemand ziek geworden. ”

Volledig scherm Lian Maessen (66), Rijsbergen. Weduwe, twee kinderen, drie kleinkinderen. © Pix4Profs/René Schotanus

De hobbyclub toont begrip. Je kunt wel willen, maar het lukt niet altijd om voldoende uit elkaar te blijven. Rietje (71) heeft er onlangs wat van gezegd, in de Albert Heijn, toen Belgische klanten in de weg stonden en bleven kletsen. ,,Ik durf dat niet tegen iedereen, je moet tegenwoordig uitkijken. Maar het werd even te veel. Als ik in België shag ga halen voor mijn man, hou ik mij ook aan de afspraken, doe ik ook een mondkapje voor.”

Shag

Hilariteit in de hobbyclub. De helft van deze dames blijkt over de grens te tanken en shag te halen. ,,Scheelt twintig cent per liter; acht euro op een tank”, weet Toke. ,,Een pakje shag kost hier op het dorp 11,50 euro, in België 8,60", verrekent Julia snel de aanschaf van een mondkapje.

Ze zouden er geen probleem mee hebben om die ook in Nederland verplicht te dragen. Toke heeft inmiddels wel veertig mondkapjes geknutseld voor de familie. Hele 'hippe', voor als de kleinkinderen met de bus of trein moeten. ,,Ik zou ze zelf wel gaan dragen”, zegt Lian. ,,Als het helpt, dan doe je dat. Ik draag hem bij mijn pedicure toch ook.”

Maar leuk is anders, reageert Anita. ,,Benauwd. Op de cursus kantklossen hebben we allemaal zo'n spatscherm op, dat werkt best goed. In Center Parcs moesten we bij het buffet een mondkapje. Niet lekker. Maar dat begrijpt iedereen.”

Volledig scherm Anita Daemen (66), Rijsbergen. Getrouwd, twee kinderen, vier kleinkinderen © Pix4Profs/René Schotanus

Testen

Met de herfst op komst, zo concluderen ze gezamenlijk, zal het er nog niet beter op worden. In afwachting van een vaccin moet iedereen maar afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven. Aangesteld als gelegenheidskabinet vinden de dames dat met name mensen in de zorg en het onderwijs onmiddellijk en altijd getest moeten kunnen worden. ,,Toch slecht dat zoiets nog niet is geregeld.”

Maar voorlopig horen we ze persoonlijk niet zo klagen. ,,Wij oudjes klagen niet zo snel, schikken ons eerder, ook al valt dat niet altijd mee."

Volledig scherm Rietje van Oers (71), Zundert. Getrouwd, twee kinderen, vier kleinkinderen. © Pix4Profs/René Schotanus

Spontaniteit weg

,,Weet je wat het ergste is", zegt Lian bedachtzaam, ,,de spontaniteit is verdwenen. De spontaniteit is uit ons leven. Dát vind ik verschrikkelijk.”

Instemmend geknik. Hoor Rietje: ,,Ik ben afgevallen. Er zijn geen feestje, alle leuke dingen werden afgelast.” Luister naar Toke: ,,Ja, we lopen en fietsen. Maar ergens spontaan langs gaan, is er niet meer bij.” Vindt ook Sjaan: ,,Je moet bij alles rekening houden of het wel kan, of het wel mag.” Anita valt haar vriendinnen bij: ,,Eigenlijk werd onze agenda leeg geveegd en kunnen we nog steeds weinig. Ja, een verjaardag met zes mensen.”

En Julia? Die lacht minzaam: ,,Gelukkig hebben we de hobbyclub weer.”

Volledig scherm Sjaan van den Beemt (76), Prinsenbeek. Getrouwd, twee dochters (van wie een overleden), vier kleinkinderen © Pix4Profs/René Schotanus