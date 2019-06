Hitte op Jazz Festival Breda: "Mensen zijn goed voorbereid”

Mogelijk dat het strand en de bossen toch een aantrekkelijker alternatief vormden voor een rondje jazz in het hete centrum. "We hebben intensief over het warme weer gecommuniceerd", zegt festivalvoorzitter Bart Wouters. "Op alle podia lieten we omroepen dat mensen zich moesten beschermen, en ook op social media waarschuwden we voor de zon en de warmte. Gelukkig zijn er in de binnenstad waterpunten, en wie met een bekertje een kroeg binnenliep, kreeg gewoon water. Zoals het hoort."

Ook coördinator Paul Ruedisueli van de Rode Kruispost op het Kasteelplein is tevreden over het verloop van de dag. "Wat je ziet is dat mensen zich bij dit soort extremere temperaturen beter wapenen. Er is veel over de warmte gecommuniceerd, dus is men voorbereid. Was het iets koeler,, dan zie je gek genoeg meer mensen in de problemen komen."