Hitte nekt aardbeienboer

Bliksemin­slag wekt bewoners in Chaam: brandweer voorkomt grote schade

7:58 CHAAM - Het is niet de meest ideale manier van wakker worden, maar bewoners van een huis aan de Wouwedries in Chaam zijn in de nacht van dinsdag op woensdag goed weggekomen. Bliksem trof midden in de nacht hun woning, maar de schade bleef beperkt.