Hitte in de Zundertse corsotenten

ZUNDERT- Even dept Juul van Hassel (16) met de onderkant van zijn T-shirt het zweet van zijn gezicht. Dan trekt hij resoluut de zwarte, hete beschermkap over zijn hoofd en begint te lassen. Vonken en rook spatten om hem heen. Of dat warm is? ,,Dat gaat nogal", lacht hij.

Juul staat in Zundert in de grote witte tent van buurtschap Veldstraat. Zoals deze, staan er twintig in het Zundertse. Allemaal van buurtschappen die meedoen aan het bloemencorso. Tenten die hoog tegen de helblauwe lucht afsteken. De zon als genadeloos hittekanon brandend op het witte doek. Uren achter elkaar.

Terwijl Rick Potters (17) twee metalen stangen vasthoudt voor de lassende Juul, knikt hij met glimmend voorhoofd naar boven. ,,Daar is het pas echt warm", zegt hij. ,,Boven in de tent. Daar wil je liever niet zijn."

Volledig scherm Cynthia (links), Juul (midden) en Rick (rechts) van buurtschap Veldstraat trekken zich zo weinig mogelijk aan van de hitte en lassen door. Hun wagen moet klaar zijn voor het Zundertse bloemencorso op 2 september. © EDWIN WIEKENS

Avond

In de avond: ,,Dan is het druk ", zegt Rick. ,,Hier, maar ook in de andere corsotenten, staat soms twintig man tegelijk te lassen." Boven, beneden, op de steigers. Allemaal met apparaten die vuur, hitte en rook uitbraken in de toch al zo warme tent.

Het helpt om een stuk tentzeil open te slaan, aan de voor- en achterkant. ,,Zodat het even doorwaait", legt Evie Backx uit. Maar dan moet er wel wind zijn. ,,Er staan ook ergens ventilatoren", kijkt ze zoekend om zich heen. ,,Maar eigenlijk worden die vooral gebruikt om de boel te laten drogen, als we papier of zo hebben geplakt." Niet om de hitte te verdrijven.

Drijfnat

Nee, zucht Cynthia van Hassel (23) en houdt even haar lasapparaat stil: ,,Echt heel comfortabel is het niet met die warmte buiten die het binnen alleen maar heter maakt." Toch draagt ze onder haar T-shirt een hemd. Ze lacht: ,,Dat is om het zweet op te vangen. Anders zou ik binnen tien minuten drijfnat zijn."

Juul en Rick laten intussen hun armen zien. Er steken brandwonden op af. ,,Ja", zegt Juul: ,,Ik was me gisteren vergeten in te smeren." Huh, hij staat toch binnen? ,,Bij lassen komt UV vrij", vertelt hij. Rick: ,,Al die lasapparaten zijn een soort zonnebanken. Dus? ,,In die zin is de tent een soort zonnestudio", grijnst Juul.

Water

Eigenlijk, zo zeggen de corsobouwers, helpt er maar één ding als het zo warm is: drinken. Veel drinken. Liters water. Om uitdroging tegen te gaan. Om het lichaam af te koelen. En water om de wagens te beschermen. Want hitte en droogte is brandgevaarlijk. Daar zijn de bouwers op beducht. Het wemelt van de brandblussers.