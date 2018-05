Hitte, hagel & Trekkerpech, Haagse Beemden Loop op alles voorbereid

Toch is de zon niet het enige weerverschijnsel waar Busch en haar team rekening mee houdt. ,,De regen nu is voor de lopers prettig, maar er is ook gerommel in de lucht." Om de renners te beschermen tegen hagelstenen en onweer is er dan ook een speciaal evacuatieplan met opvang in scholen en kantines. Even later krijgt Busch toch verontrustend nieuws binnen via de portofoon. Een tractor is door zijn as gezakt en blokkeert nu het parcours. Haastig wordt er gezocht naar een oplossing om ook deze beer van de weg te verwijderen. Bij de EHBO-post van Anette Boelens gaat het er ondertussen wat rustiger aan toe. De vrouw heeft nog geen mensenlevens hoeven te redden en ook het aantal oververhitten valt reuze mee. ,,Sommige mensen moeten hun tempo bijstellen, maar ja dat is de wedstrijddrang die erin zit." Dit laatste is zeker het geval bij Paul Dickens. ,,Yes, dit is de eerste medaille van mijn leven!", zegt hij grappend tijdens de uitreiking van het eremetaal. De hardloper had tijdens de tocht geen last van de hitte en ook het rennen zelf viel mee. Dit laatste is vrij knap, aangezien Dickens en de andere leden van Gratis Bootcamp Breda verdwaalden en anderhalve kilometer meer liepen dan er officieel op de planning stond.