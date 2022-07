‘Hitte? Geweldig! Je hoeft geen regenjas mee te nemen’, Veronique loopt haar veertigste Vierdaagse

Speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse heeft Van Gils (60) een shirt laten bedrukken, met daarop het getal 40. ,,Normaal ben ik niet zo van de spotlights, maar dit jaar mag iedereen weten dat ik veertig keer heb meegedaan. Ik ben er toch wel een beetje trots op”, vertelt ze terwijl ze ook een feloranje pet met daarop het getal 40 tevoorschijn haalt. Na twee coronajaren, waarin alles werd afgelast, kijkt ze er weer naar uit om dit keer 40 kilometer per dag te lopen. ,,Wandelen is voor mij echt puur geluk.”



Met temperaturen van boven de 37 graden leek de hitte dit jaar roet in het eten te gooien. De organisatie besloot afgelopen weekend de eerste dag, dinsdag, niet door te laten gaan. ,,Het voelt een beetje vreemd, maar het is een verstandige keuze”, vertelt Van Gils. ,,Ik kan die hitte wel aan, maar de organisatie moet voor veel meer mensen zorgen. In 2006 dacht ik ook dat we door konden gaan, maar toen vielen er ook al mensen om van de warmte.”



De Bredase is wel gewend aan het lopen in hoge temperaturen. Ter voorbereiding loopt ze ieder jaar in juni verschillende routes naar Santiago de Compostela in Spanje. ,,Ik vind die hoge temperaturen geweldig. Je hoeft dan niet na te denken of je nog een regenjas mee moet nemen.”