Hitschrijver Albert Hammond vrijdag in Mezz, 'Liedjes schrijven is geen baan'

VIDEO'SEr zijn liedjesschrijvers die een misdaad zouden begaan als ze één klassieke hit zouden mogen schrijven. Albert Hammond schreef er tientallen. Vrijdag speelt hij in de Mezz in Breda.

Op 73-jarige leeftijd volgt Albert Hammond een druk Europees toerschema. De geboren Londenaar, die opgroeide in Gibraltar en nu in Los Angeles woont, geniet van het leven en schrijft ook nog zeer regelmatig nieuwe songs. ,,Ik beschouw het als een voorrecht dat ik zo creatief mag blijven. Ik zie mensen vaak verbaasd kijken als ik een selectie van mijn hits live zing. Ze kijken elkaar aan en zeggen dan 'dat liedje was toch van The Hollies?', maar zingen het vervolgens wel woordelijk mee. Alleen de offers die ik voor het zingen moet brengen zijn groter dan vroeger. Niet teveel praten als ik zes avonden shows achtereen heb bijvoorbeeld. En ik praat graag!"

Liedjes schrijven

Albert Hammond is wars van sterallures. Spijkerbroek, een gewatteerd jack en lang haar in de nek, een matje van het type cultvoetballer van NAC in de 80's. Hij is tijdens een break in zijn lange tournee even naar Nederland gevlogen om op Schiphol tekst en uitleg te geven over zijn mooie vak. ,,Ik ken collega's die liedjes schrijven zien als een baan, van negen tot vijf. Ze gaan op een kantoor aan de slag. Bij mij werkt het zo niet. Ik houd helemaal niet van werken. Muziek maken voelt als een hobby. Een voetballer heeft toch ook niet het idee dat hij gaat werken?

,,Een nieuw lied komt als er energie in de lucht zit. Waar dat vandaan komt blijft een mysterie. Ik hoef er niet eens een gitaar voor om te hangen. Ik hoor ze in mijn hoofd. Zoals een schilder de voorstelling vooraf in zijn hoofd ziet en een producer dat geluid vooraf hoort."

Miljoenen

Hammond begon zijn carrière in 1966 in The Family Dogg. ,,Samen met Mike Hazlewood schreef ik de songs. De enige reden dat Steve Rowland als leadzanger opereerde was omdat hij het grootste ego had. Het maakte me weinig uit. Ik had niet de minste behoefte beroemd te worden. Zingen nam ik amper serieus.

,,Ik vind mijn huidige stem ook beter. Die is anders, lager, maar ik heb er de volledige controle over. Destijds deed ik maar wat. Ik was bijvoorbeeld ook de hoge stem van Tich in de popgroep Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich. Maar alleen op de platen, onvermeld. Zoals ik destijds ook albums produceerde zonder dat dat op de hoes vermeld stond.

Zakelijk een ramp

,,Zakelijk was ik een ramp. In de jaren zeventig, toen mijn solocarrière goed liep, verdiende ik nog amper wat. Later is mijn manager voor een paar jaar de gevangenis ingegaan omdat hij een paar miljoen van me gestolen had. Ik heb het allemaal meegemaakt. Het belangrijkste bleef dat ik liedjes mocht blijven maken."

Roy Orbison, Joe Cocker, Agnetha Faltskog, Aretha Franklin, The Carpenters, Celine Dion, Johnny Cash, Rod Stewart: ze maakten allemaal graag gebruik van zijn schrijverscapaciteiten. ,,Mijn liedjes moeten miljoenen keren verkocht zijn. In veel landen werden andere songs hits. Dat blijft iets onvoorspelbaars.

,,Natuurlijk voelde ik me vereerd als Tina Turner mij om een liedje vroeg. Maar ik schreef eigenlijk altijd alleen voor mezelf. Dat anderen ermee scoorden was prima. Een liedje start als een bloem in de winter. Dan is er die ingeving, en komt de zon tussen de wolken door. Een beetje regen doet de rest. De bloem opent zich en begint zelf te stralen. Dat gevoel is steeds opnieuw geweldig.

,,Ik heb ook veel artistieke vrijheid. Als ik zing 'my father is a doctor', zoals in The Free Electric Band, dan hoeft dat niet waar te zijn. Hij was brandweerman. En It Never Rains In Southern California klonk beter dan 'in southern Madrid', want daar schreef ik die song. Maar het verhaal was daar. Daar draait het om."

One Moment In Time

Veel van zijn liedjes zijn een eigen leven gaan leiden. Zo blijkt de ballad One Moment In Time, de hit van wijlen Whitney Houston, in de eerder opgenomen versie minder traag en anders van toon. ,,Ik maakte het in opdracht van de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. Ik schreef het alsof Elvis Presley het zou zingen.

,,De tekst draait om het leveren van een prestatie. Je werkt een leven hard voor soms maar tien seconden, zoals een atleet op de 100 meter. Het is ook een metafoor voor andere belangrijke zaken in het leven. Ik gebruik vaak metaforen. Zo is (I Don't Wanna Die In An) Air Disaster gebaseerd op jongeren die geen gevaren zien en onverantwoorde risico's nemen."

Musical

Muziek blijft zijn leven. ,,Ik weet dat ik mijn beste liedje nog altijd moet schrijven." Hij geniet ook van het feit dat Albert Hammond Jr. (gitarist in rockgroep The Strokes) voor de muziek koos, maar vertelt net zo trots te zijn op zijn twee minder publiekelijk bekende dochters.

,,Bovendien ga ik op mijn oude dag weer iets nieuws doen: een musical schrijven. De Duitse theaterschrijver Michael Kunze wilde met me samenwerken. De musical draait om een berg: de Matterhorn in de Alpen. Ik heb niets met bergen, ben geen klimmer, maar ik begrijp dat als je de eerste bent die een berg bedwingt dat je naam altijd herinnert wordt. In mijn hoofd werd die berg een mooie te veroveren vrouw met heel lang haar."

Optreden met zijn band blijft hij ook gewoon doen, belooft Hammond. Tot hij er bij neervalt. ,,Het liefst dan op het podium. Als de Tommy Cooper van de popmuziek."

Albert Hammond & Band: 24 november (20.00 uur) in Mezz, Breda. Kaarten zijn 25 euro.