Historische vondst bij riool onder centrum van Breda

Onder de Houtmarkpassage - ter hoogte van broodjeszaak Subway. De vondst ligt 2,5 meter onder de stoep en is te bereiken met een ladder. Het grote gat in de grond is afgezet met hekken.



Wanneer kan je zelf een kijkje nemen?



De toegang is door het hek te zien. Volgens opzichter Jan van Groesen komen veel geïnteresseerden een kijkje nemen en vragen stellen. Erfgoedmedewerker Berben hoopt dat de toegang op termijn wordt gebruikt voor rondleidingen. Berben: ,,Rioolbeheer geeft al rondleidingen in het riool tijdens de Week van Ons Water. Het zou fantastisch zijn als bezoekers in de toekomst door de historische toegang het riool kunnen betreden. Maar dit is nog niet zeker. Het zou kunnen dat het gat wordt dichtgegooid en de stoep weer terugkomt. Voor winkels is het namelijk niet fijn dat het hier buiten ruikt naar riool.''