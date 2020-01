‘Historische’ intocht Prins van ut Kielegat voortaan in stoet vanaf de Haagdijk

Ruzie over postbussen: ‘We willen geen Fort Oran­je-achtige taferelen bij Parc de Kievit’

11:28 BAARLE-NASSAU - Vier bewoners van Parc de Kievit in Baarle-Nassau eisen via een kort geding bij de rechtbank in Breda dat ze weer gebruik mogen maken van hun postbussen op het recreatiepark. De directie heeft de bussen afgesloten omdat de bewoners een forse betalingsachterstand, van bij elkaar ruim 30 mille, zouden hebben.