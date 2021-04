Historisch centrum Baarle-Hertog staat voor grootste transformatie uit de geschiedenis

Maximale taakstraf voor Bredanaar (27) na fatale aanrijding op zebrapad waarbij Co Nelisse omkwam

14:01 BREDA - ‘Knoerthard’ kwam hij aangereden volgens Ria Nelisse. Haar man Co had geen schijn van kans toen hij 26 maart vorig jaar keihard werd aangereden op het zebrapad aan de Julianalaan in Breda. Bestuurder M. W. (27) kreeg woensdag van de rechtbank in Breda de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd voor het fatale ongeval.