Hippe sociale zaken in lege winkels Boschstraat Breda

BREDA Drie lege winkels in de Bredase Boschstraat zijn binnenkort gevuld. In één ervan, op nummer 66, opent 3 april een trendy winkel in kleding en designproducten. In de twee panden waar ooit bloemisterij Neefs zat, komt een naaiatelier met winkel. Twee zaken die, zonder dat het de klant opvalt, een sociale functie hebben.

In de kleurrijke winkel op 66 beginnen Melissa van de Lisdonk, Jolanda Dictus en Irene Nagtzaam te vertellen. Van de Lisdonk en Dictus waren voorheen betrokken bij het TekstielAtelier van de GGZ. Van de Lisdonk: ,,Dat was gevestigd achter de kringloopwinkel For You in de Mauritsstraat."

Arbeidsprojecten

In het atelier waren arbeidsprojecten voor cliënten van de GGZ. Begeleid konden ze er aan het werk om zo terug te stromen naar de maatschappij. In die zin leken de werkzaamheden een beetje op die van Ons Label Breda.

Ons Label is een coöperatieve organisatie, waar zo omschrijft Nagtzaam: ,,Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen aan het werk te gaan." Dat kan op verschillende gebieden. Ons Label heeft bijvoorbeeld een restaurant, een klusservice, Mevrouw de Wit (een schoonmaakbedrijf), een creatieve studio en een naaiatelier. ,,Het zijn ondernemingen en leerbedrijven waar geld moet worden verdiend en omzet wordt gedraaid."

Vluchtelingen

Nagtzaam: ,,Zo werken in het naaiatelier, dat nu nog op het Edisonplein zit, bijvoorbeeld vluchtelingen die in eigen land al kleding en zo maakten. Inmiddels hebben zij veel opdrachten binnen gekregen."Ook het TekstielAtelier werkte steeds vaker in opdracht. ,,In die zin sloten onze werkzaamheden op elkaar aan en lag samenwerking voor de hand", zegt Van Lisdonk.

Die samenwerking begon ongeveer een jaar geleden. Waarbij de GGZ inmiddels steeds meer arbeidsprojecten afstoot naar Ons Label Breda.

Nu is er de stap naar de Boschstraat. Een locatie die, zo vinden Nagtzaam en Van de Lisdonk, past bij het idee dat zowel Ons Label als For You had. ,,Allebei vonden we dat onze naaiateliers met winkels erg uit het zicht zaten. Er stapten niet vaak spontaan klanten binnen. We wilden naar het centrum."

Boschstraat

De Boschstraat? ,,Is perfect", vindt Nagtzaam. ,,Het is altijd al een straat geweest met speciale winkels. De laatste tijd zie je steeds vaker dat in de lege winkels creatieve ondernemers komen", aldus Nagtzaam. ,,Een beetje als de Rotterdamse Witte de Withstraat. Een straat met een creatief en multicultureel karakter."

Waar ondernemers samenwerken. ,,We hebben al een opdracht binnen van mode-ontwerpster Mirte van Wijngaarden die hier aan de overkant zit." Kleding die straks dus wordt gemaakt op de plek waar ooit Neefs zijn bloemen verkocht. En die werk biedt aan mensen die anders niet heel makkelijk aan een baan zouden zijn gekomen.

Verhaal

Mensen als Jolanda Dictus. Zij kreeg de kans om na een zware burn-out bij het TekstielAtelier aan het werk te gaan. Weg van de muren thuis die haar gevangen hielden, slaagde ze er in uit een dal op te krabbelen. Nu heeft ze werk bij Ons Label. Helpt zelf mensen op weg.