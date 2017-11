Hippe bar met restaurant in Gasthuispoort Breda

Het is een initiatief van Jeff Vink, ook eigenaar van Dickens & Jones op de Grote Markt in Breda. Het concept voor de nieuwe zaak heeft hij ontwikkeld samen met zijn vriendin Kim Evertse. "De zaak is genoemd naar ons dochtertje Bobbi," zegt Vink. "Dat vinden we leuk. En het is een naam die lekker klinkt en verder in het concept kan worden doorgevoerd."