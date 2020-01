Hinder op traject Breda-Rotterdam tot maandagochtend door defect

BMW- en MI­NI-dea­ler Zwartepoor­te is verkocht

14:04 ROOSENDAAL - John Zwartepoorte (65) verkoopt zijn autobedrijven in Roosendaal en Goes aan de Brabantse Renova Group. Ruim dertig jaar runde hij de bekende BMW- en MINI-dealer Zwartepoorte. Het was een ingrijpend besluit. ,,Maar het is tijd voor iets anders.”