Hildegard Assies moet Breda verder op de kaart zetten als nieuwe directeur Citymarketing

Assies is volgens de citymarketingorganisatie gekozen vanwege haar ‘unieke kennis en expertise’. ‘Die heeft zij al menig maal ingezet om de aantrekkingskracht en aantrekkelijkheid van andere gemeenten te versterken’, schrijft de organisatie in een persbericht.

Hildegard Assies: ,,Vanaf midden januari maak ik graag nader kennis met de Bredanaars. Samen met bewoners en ondernemers bouw ik graag verder aan een aantrekkelijk en vitaal Breda. Ik ben getrouwd met een Brabander, maar woon zelf niet in Breda. Ik zal deze warme stad – net als iedere nieuwkomer- nieuwsgierig en met open vizier tegemoet treden.”

De nieuwe directrice komt uit Voorhout en is onder meer binnenstadsmanager in Nieuwegein. Verder heeft ze een eigen bedrijf, Urban Retail, in het ontwikkelen van klantbeleving op onder meer luchthavens en winkelcentra.