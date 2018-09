Hilarische opening BredaPhoto

BREDA - BredaPhoto 2018 is woensdagavond geopend in een bomvolle grote zaal van het Chassé Theater. Hoogtepunt van de opening was de hilarische act van Jan Dirk van der Burg, de deze avond benoemde 'fotograaf des vaderlands'. Een muzikante begeleidde de tragikomische beelden van Van der Burg, die series liet zien van 'wethouders van middelgrote gemeenten met stekelhaar' (zonder Bredase notabelen), 'radiatorhoeren' en 'olifantenpaadjes'. De hardste lach scoorde hij met de serie Instagramfoto's van soapsterretje Yolanthe Cabau, waarbij haar begeleidende bijschriften werden gezongen door de muzikante.

Het thema van deze achtste editie van BredaPhoto is 'To infinity and beyond', tot de oneindigheid en verder. De tentoongestelde foto's en installaties gaan in op de steeds maar groeiende impact van de voortrazende wetenschap op ons leven en de samenleving. Nieuw in deze editie is volgens voorzitter Bart Straatman "het aantal locaties, dat nu op 15 staat. Daarbij zochten we vaak de combinatie met bijzondere architectuur. Zo is de Koepel, de oude gevangenis, vanaf nu een van onze belangrijkste hotspots", zo zei hij tijdens een kort interview op het podium.

Ook de Belcrum wilde hij niet onvermeld laten, en uiteraard is er het Infinity Path tussen het oude Bredaas Museum en het theater. Dit markante gebouw herbergt een belangrijk deel van de gratis toegankelijke expositie. Het is ontworpen door architectenbureau MVRDV van Winnie Maas, die onder andere de beroemde Markthal in Rotterdam ontwierp. Het 'oneindige pad' van 500 meter accentueert de architectuur van het centrale plein van Chassé Park (waarover meer in het kader). Bredaas Museum zelf krijgt deze BredaPhoto voor het laatst een publieke functie, voordat volgend jaar de verbouwing tot wooncomplex begint.

Fotofestival

BredaPhoto rekent dit jaar op zo'n 80.000 bezoekers uit binnen- en buitenland, zo zei voorzitter Straatman. "BredaPhoto is het beste fotofestival van de Benelux. We staan in de Europese top-10 en hopen door te groeien tot de beste vijf. We blijven ook de volgende edities in Breda." Hoe die edities er uit gaan zien, is ook voor hem een raadsel. De actualiteit speelt daar uiteraard een beslissende rol in. "Daar zit een speciaal team op", zo zei hij.

De aanwezigen werden na de opening nog getrakteerd op een muziekstuk van componist Terry Riley, de grondlegger van 'minimal music'. BredaPhoto 2018 duurt nog tot en met 21 oktober.