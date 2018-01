Hij was de grote man achter talloze restauraties in de Grote Kerk

Dio Rovers

Dio Rovers (1896-1990) was beeldend kunstenaar, tekenaar en kunstdocent. In zijn jeugd verhuisde hij, als zoon van een lithograaf, veel. Zijn kunstopleidingen aan de academies in Brussel en Antwerpen moest hij onderbreken voor een verhuizing naar Berlijn. Vanuit daar trok het gezin, vanwege de Eerste Wereldoorlog, naar Breda. In de jaren twintig begon hij affiches te maken. Ook gaf hij les. Via beeldhouwer Lucas van der Meer kreeg hij een baan als bouwkundig tekenaar bij de Grote Kerk. Hij werkte er meer dan veertig jaar. In 1933 richtte hij samen met Paul Windhausen, Gerrit de Morrée en Jan Strube de Bredasche Kunstkring op. In 1945 begon hij samen met De Morée de Vrije School voor Beeldende Kunsten. Met aanvulling van beeldhouwer Niel Steenbergen werd dat kunstacademie Sint Joost. Rovers zou directeur worden, maar vond dat kunst zich niet liet rijmen met de katholieke signatuur van de academie. Werk van Rovers is niet alleen in particulier bezit, maar hangt ook in verschillende musea. Bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum Breda. Kees Schoenmakers is bezig met een boek over Rovers. Hij zoekt nog schilderijen die hij niet kent. Informatie? Mail: cjc.schoenmakers@kpnmail.nl