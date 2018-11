Hij komt, hij komt! Pierre van Hooijdonk is de 1031e ultieme reddingspoging van NAC

Erop: Pierre van Hooijdonk

Hij komt, hij komt. Ein-de-lijk! Pierre van Hooijdonk gaat aan de slag als adviseur bij NAC. Het is de 1031e ultieme reddingspoging in een paar jaar tijd om de Bredase club uit het sportieve moeras te trekken. En altijd als het bij NAC crisis is - meestal op maandagmorgen na weer een desastreus weekend - suist de naam van Van Hooijdonk door de catacomben. De afgelopen maanden hoorde je zelfs op wedstrijdloze dagen sissende smeekbedes van dwalende degradatiespoken in het Rat Verlegh Stadion: Pi-Air, Pi-Air, Pi-Air..! Van Hooijdonk heeft voor- en tegenstanders. Niemand glipt 25 jaar lang ongeschonden door de voetballerij. Maar vooral is er hoop. De hoop dat de man die van zijn vrije trappen een kunstwerk maakte, ook zo doeltreffend is in een leidende of adviserende rol bij NAC.