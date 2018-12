Hij had kanker. Nu heeft Toine appeltaart

VIDEO Giel Beelen wil van bierbuik naar sixpack: traint in spijker­broek in sport­school Breda van Mo Bicep

22 december BREDA - ,,Op zondag 3 februari heb ik als het goed is een sixpack”, zegt Giel Beelen over zijn sixpackchallenge. In de sportschool van Mo Bicep in Breda sloofde de presentator van De Veronica Ochtendshow zich daarvoor behoorlijk uit. Al deed hij de volledige training in spijkerbroek.