Highstreet heropent als discotheek én evenementenlocatie voor 2000 mensen: ‘De zaak moet weer bruisen’

Kiske en Mieske gaan toch in vlammen op, als kaars

10 februari BREDA - Carnaval in ut Kielegat zonder de brakken Kiske en Mieske is als Vader Abraham zonder bolhoed. En dus hangen de symbolische poppen alweer aan het stadhuis op de Grote Markt. Ook hun jaarlijkse verbranding op dinsdagavond gaat door, maar wel net even anders.