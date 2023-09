Hierom betaal je minder voor een Big Mac-menu in Breda dan in Enschede

Bredanaar (34) aangehou­den voor handelen in zwaar illegaal vuurwerk via Telegram

BREDA - Een 34-jarige man uit Breda is dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij de handel in zwaar illegaal vuurwerk. De handel vond plaats via de berichtendienst Telegram. Agenten hebben de woning van de verdachte doorzocht, onder leiding van de rechter-commissaris.