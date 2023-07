Hier kijkt Guido Weijers naar uit op Breda Live: schuifelen op Clouseau en losgaan op Scooter

Zonnepar­ken in Terheijden en Hooge Zwaluwe krijgen voorlopig groen licht

TERHEIJDEN/HOOGE ZWALUWE - De eerste horde is genomen voor de komst van twee grote zonneparken in de gemeente Drimmelen. De gemeenteraad gaat voorlopig akkoord met de realisatie van projecten aan de Bergen in Terheijden en aan de Moerseweg in Hooge Zwaluwe.