‘Hier kan ik gereedschap een een mooi plekje geven’

De hobbykamer van...KLEIN-ZUNDERT - Met regelmaat houdt Ad van der Velden (63) uit Klein-Zundert een mini-kwis op Facebook. ‘Wie weet wat dit is en waar het voor werd gebruikt?’ Met daaronder een foto van het een of het ander stuk gereedschap.

Zo plaatste hij 22 januari een kruisvormig voorwerp. Het blijkt een lepelboor. ‘Dit soort boren werden veel gebruikt in de scheeps- en molenbouw doordat de knop draaibaar is kon men meer kracht zetten bij het boren’, laat Van der Velden weten.

Minimuseum

Ad heeft een passie voor oude (timmer-) gereedschappen. Zijn hobbykamer op zolder heeft alles weg van een minimuseum. In 2006 werd bij Ad de ziekte van Parkinson vastgesteld. Hierdoor wordt hij fysiek ernstig beperkt. Zijn oude werk, hij had een meubelzaak en restaureerde antiek, kon hij niet voortzetten. Maar hele dagen thuis zitten met niks omhanden, dat is ook niks.

Twee kisten oud gereedschap liggen aan de basis van Van der Veldens imposante verzameling. Ad is elke dag bezig op zijn hobbykamer. ,,Meestal een half uurtje, langer houd ik niet goed vol.” In die tijd is er contact met andere verzamelaars, neust hij in boeken en online op zoek naar de herkomst van een voorwerp of wordt de huidige collectie geordend en/of gelabeld.

Quote Vroeger maakten veel timmerlie­den hun gereed­schap zelf Ad van der Velden

Merktekentjes

,,Het mooiste is het om iets tegen te komen wat ik nog niet heb of niet eerder gezien heb.” Met plezier toont hij het houten biervat dat hij een tijdje terug in België op een antiekmarkt vond. ,,Het kuipersgereedschap dat erin zit, had ik al. Helemaal mooi was het dat ik ná het vat een paar weken later ergens een bijpassend kraantje vond.”

Op het bureau staat een vergrootglas met ingebouwde lamp. Handig bij het zoeken naar kleine merktekentjes. ,,Niet alle gereedschappen hebben er eentje. Vroeger maakten veel timmerlieden hun gereedschap zelf.”

Nauwelijks plek

Ondanks dat er nauwelijks nog plek is in het zoldermuseum, is Ad nog altijd als een kind zo blij wanneer hij ergens een oude verzameling gereedschap op de kop kan tikken, of kan krijgen uit – bijvoorbeeld – een nalatenschap. ,,Mensen wie vader of grootvader timmerman was, vinden het vaak moeilijk om diens gereedschap zomaar weg te gooien. Hier kan ik het een mooi plekje geven.”