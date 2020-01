Hier in Prinsenbeek verrijst een mini-buurtje

Brabant telde naar schatting 125 verkeersdo­den in 2019: ‘Misschien wel moordenaar nummer één’

16:05 OSS - Ongeveer 125 mensen kwamen afgelopen jaar om in het Brabantse verkeer. Dat maakte provinciebestuurder Christophe van der Maat maandag bekend tijdens de presentatie van zijn verkeersveiligheidsplan in Oss. Het gaat om een voorlopige inschatting van de provincie, de officiële cijfers volgen in april. ,,Verkeer is misschien wel moordenaar nummer één in Brabant.”