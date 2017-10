'Hier had Otto Vriends uit Rijsbergen niet aan kunnen sterven'

Vriends (54) overleed 10 juli van dit jaar, nadat hij twee dagen ervoor zou zijn mishandeld door zijn stiefzoon (28). Volgens de officier van justitie, vrijdag in de rechtbank in Breda, had Vriends twee wonden aan zijn hoofd. ,,Over hoe die zijn ontstaan, lopen de verklaringen uiteen. Er is gezegd dat de verdachte het slachtoffer met een voorwerp op zijn hoofd sloeg.'' Mogelijk komt dan de andere verwonding doordat hij met zijn hoofd op een bar was gevallen, zo werd verteld tijdens de rechtszitting.