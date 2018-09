Heusdenhout: zorgen over 'grimmige zaakjes' onderaan geluidswal

BREDA - Bewoners in de wijk Heusdenhout in Breda maken zich zorgen over 'grimmige zaakjes' onderaan de geluidswal van de A27. Dat concludeert de PvdA na een rondgang in de wijk. De partij stelt hierover vragen aan B en W. Sinds kort is een buurtpreventie-app actief.

Afgelopen zaterdag is het startsein gegeven voor de app, de eerste bordjes worden inmiddels opgehangen. De buurtpreventie komt als geroepen, in de wijk zijn er volgens de PvdA zorgen over 'ongeregeldheden' onderaan de geluidswal van de A27. ,,De groenzone is een ideaal gebied voor grimmige zaakjes. Afgelegen, snel bereikbaar met vluchtmogelijkheden, slecht verlicht en weinig sociale controle.''

Signalen

De partij vraagt bij monde van raadslid Rob Sips wat de mogelijkheden zijn voor meer politiecontrole, extra verlichting of camera's. Wijkraadvoorzitter Ad Brans: ,,Wij krijgen ook die signalen van bewoners. Mensen maken zich zorgen. We geven als wijkraad de signalen door. Maar het gaat ook om een gedeelde verantwoordelijkheid. Bewoners moeten zelf ook meldingen doorspelen naar de gemeente en politie. Zodat we een goed beeld krijgen van de omvang.'' Brans is blij met de app-groep: ,,We hebben met de gemeente afgesproken meer aan veiligheid en het veiligheidsgevoel te gaan doen.''

Handhaving