Heusdenhout: 'Wat zijn effecten van windmolens op Minervum?'

BREDA - Wijkraad Heusdenhout wil nog geen oordeel vellen over de mogelijke komst van drie 85 meter hoge windmolens (120 meter met tip van de wiek) op het aanpalende bedrijvenpark Minervum. De wijkraad wil eerst weten in hoeverre er nadelige effecten zijn.

Voorzitter Rien Brans van de wijkraad: ,,Hoe zit het bijvoorbeeld met de slagschaduw van de wieken en met geluidsoverlast? Heusdenhout heeft al te maken met geluidsbelasting van de A27. Zeker als de windrichting zuidoost is. We vragen ons ook af of de windmolens het geluid van een evenement op Breepark versterken, onze kant op. Maar'', vervolgt Brans, ,,verduurzaming op zich, ik denk dat iedereen snapt dat er iets moet gebeuren. Daar ontkom je niet aan.''

Het initiatief voor het windmolenplan is onlangs gepresenteerd tijdens een vergadering van de dorpsraad Bavel. Het is de bedoeling dat de drie windmolens het bedrijvenpark gaan voorzien van groene stroom, ook huishoudens in Heusdenhout, Dorst en Bavel kunnen ervan profiteren. In combinatie met het nog aan te leggen zonnepark op de Bavelse Berg met 80.000 panelen zal dan in deze hoek van de stad een flinke slag worden gemaakt met duurzaamheid.

Positief

Begin dit jaar is de Coöperatieve Vereniging Breda Oost 2050 opgericht, ontstaan uit de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op Minervum waar 494 bedrijven bij zijn aangesloten. Volgens initiatiefnemer Jeppe Koertshuis, zelf ondernemer, zijn de eerste reacties onder collega's positief. ,,We gaan nu aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek om alle consequenties en gevolgen zorgvuldig in kaart te brengen.''

Koertshuis: ,,De windmolens passen in het bestemmingsplan, dat is geen probleem. Maar het is een project dat we graag collectief willen opzetten, in nauw overleg met de bedrijven en bewoners.'' Doel is de opgewekte elektriciteit ook 'daadwerkelijk' in de omgeving te houden, benadrukt hij. ,,Dat kan als je daar slim mee omgaat.'' Het is de bedoeling dat de windmolens in 2019 worden geplaatst, een investering van tussen de 9 en 12 miljoen euro. Het opwekken van windenergie kan (nog) niet zonder subsidie. ,,De windmolens kunnen volledig gefinancierd worden, maar partijen kunnen ook participeren.''

Investering

De vereniging op Minervum werkt samen met onder meer Energiefonds Brabant, Enexis en energiemaatschappij Hezelaer die ook betrokken is bij windmolens op Hazeldonk. De gemeente Breda heeft er een projectleider opgezet. Over de locatie van de windmolens: ,,Die is ongeveer bekend maar er kan nog wat geschoven worden.''